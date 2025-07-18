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Сайт «Винлаба» частично возобновил работу

Сайт магазинов алкогольной продукции «Винлаб» частично возобновил работу
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Shutterstock AI/FOTODOM

Сайт торговой сети «Винлаб» алкогольной компании Novabev Group частично возобновил работу после кибератаки.

«Дорогие пользователи! Сейчас сайт закрыт для проведения технических работ. Сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете», — говорится в сообщении на сайте.

Приложение торговой сети все еще не доступно.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что российские хакеры анонсировали специальную операцию против группировки, совершившей кибератаку на ИТ-систему сети магазинов «Винлаб».

По его словам, команда хакеров, ответственная за взлом систем сети алкомаркетов, не обладает сильными навыками на цифровом поприще. Предварительно установлена их связь с Украиной.

Накануне российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.

Ранее российские айтишники рассказали о самых устрашающих хакерских атаках 2025 года.

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