Сайт «Винлаба» частично возобновил работу

Сайт торговой сети «Винлаб» алкогольной компании Novabev Group частично возобновил работу после кибератаки.

«Дорогие пользователи! Сейчас сайт закрыт для проведения технических работ. Сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете», — говорится в сообщении на сайте.

Приложение торговой сети все еще не доступно.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что российские хакеры анонсировали специальную операцию против группировки, совершившей кибератаку на ИТ-систему сети магазинов «Винлаб».

По его словам, команда хакеров, ответственная за взлом систем сети алкомаркетов, не обладает сильными навыками на цифровом поприще. Предварительно установлена их связь с Украиной.

Накануне российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.

Ранее российские айтишники рассказали о самых устрашающих хакерских атаках 2025 года.