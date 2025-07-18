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Стройку ЖК от ЛСР в Петербурге проверяют следователи

Стройку ЖК от ЛСР в Санкт-Петербурге проверяет СК из-за ЧП с рабочим
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

На строительном объекте в ЖК «Ручьи» от ЛСР в Санкт-Петербурге погиб рабочий, его ударило бетонной плитой. Об этом сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

«18 июля на строительном объекте в результате нарушений представителями компании-застройщика правил безопасности на стройке, рабочего ударило бетонной плитой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в местном СК, происшествие произошло в поселке Ручьи Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

В ведомстве добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

25 июня на строительном объекте на ул. Борисовские пруды в Москве погиб рабочий, упав с высоты 30-го этажа, прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии.

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