Эксперт рассказал, каких санкций ЕС против российской нефти стоит опасаться

Снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть не приведет к сокращению экспорта, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, в данном случае опасаться стоит планов ЕС запретить импорт в Европу нефтепродуктов, сделанных в третьих странах из российской нефти.

«Я не думаю, что снижение потолка цен — это значимая мера, потому что есть тот самый «теневой флот», которому абсолютно все равно, какой игнорировать потолок цены — 60 либо 47 долларов за баррель. Это не приведет к сокращению экспорта объемов российской нефти и даже к появлению дополнительной скидки. Сам по себе потолок цены без попытки перекрытия Балтийско-датских проливов роли не играет. Тем более это не синхронное действие на уровне G7, когда США тоже присоединялись. Это правило будет действовать только для европейских компаний, а другие компании смотрят на санкции США, а не на Европу. Поэтому само по себе это действие ни к чему не приведет», — сказал Юшков.

По его мнению, большего внимания заслуживает заявление о том, что Европа запретит импортировать к себе нефтепродукты, сделанные в третьих странах из российской нефти.

«Вот это серьезная вещь, потому что та же самая Индия, которая является крупнейшим покупателем нашей нефти, перевозимой морским транспортом, большую часть получаемых нефтепродуктов направляет не на внутренний рынок, а на экспорт, в том числе в ЕС. Здесь непонятно, как это будет выглядеть. Надо дождаться официальной публикации в журнале Европейской комиссии, где будет расписано, как конкретно эти санкции будут применяться, что запрещено. Потому что данные о том, что якобы какие-то исключения получили Великобритания, США, Норвегия... Норвегия никогда не импортировала российскую нефть, чтобы ее переработать и получить нефтепродукты. США запретили импорт нефти из РФ с 1 апреля 2022 года. В 2022 году запретила к себе поставку Великобритания. Поэтому откуда там возьмется нефть, чтобы ее переработать и нефтепродукты поставить на европейский рынок? Нужно подождать разъяснений. Потенциально это может привести к некой перестройке глобального рынка нефти, нефтепродуктов», — отметил Юшков.

Остальные меры, по мнению эксперта, во многом носят символический характер — например, санкции против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

«Они и так не работают. Как можно ввести санкции против неработающих газопроводов и ожидать, что это как-то повлияет на российскую внешнюю политику? Поэтому, я думаю, это просто символическое значение. Все знают эти газопроводы, поэтому таким образом европейская комиссия демонстрирует, что продолжает давить на Россию», — заключил Юшков.

Накануне в Евросоюзе приняли 18-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля».

Пакет санкций включает понижение потолка цен на нефть РФ с $60 до $47,6 за баррель, а также рестрикции против трубопроводов Nord Stream, которые якобы «призваны гарантировать невозможность их повторного ввода в эксплуатацию в будущем».

Ранее эксперт оценил возможность введения Трампом пошлины в 500% на импорт из России.