Доходы от замороженных в Европе российских активов упали

Доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на 21% в 2025 году

По результатам первого полугодия текущего года доходы европейского депозитария Euroclear от заблокированных российских активов снизились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив €2,7 миллиарда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

По информации депозитария, данная динамика обусловлена снижением процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), что связано с достижением целевых показателей по инфляции.

В первом квартале текущего года российские активы принесли Euroclear €1,5 миллиарда. Общий доход за 2024 год составил €6,9 миллиарда, в 2023 году — €4,4 миллиарда, а в 2022 году — €821 миллион. Налоговые выплаты за шесть месяцев текущего года с этих доходов составили €650 миллионов.

На конец июня 2025 года баланс Euroclear составил €229 миллиардов евро, из которых €194 миллиарда евро приходится на российские активы.

В начале июля глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais признал, что западные страны незаконно заморозили российские активы.

Ранее сенатор США призвал следить за судьбой российских активов.