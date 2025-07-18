Совладелец Совкомбанка решил продать свою долю через «Авито»

«Ъ»: совладелец Совкомбанка Клюкин продает свою долю в 5% через «Авито»

Миноритарный акционер Совкомбанка Михаил Клюкин решил продать свой пакет акций размером около 5% и необычным способом – через объявление на сервисе «Авито». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, подтвердившие личность продавца.

По данным издания, объявление разместили без прикрепления документов о владении акциями. Представитель продавца пояснил изданию, что выбор площадки «Авито» сделали для достижения максимального охвата потенциальных покупателей.

К продаже предлагаются акции МКАО «Совко Капитал Партнерс», бенефициара ПАО «Совкомбанк». Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков ЦБ и занимал девятое место в России по активам и капиталу по итогам первого квартала.

Представитель Клюкина уточнил, что предложение также направлено всем акционерам «Совко Капитал Партнерс». Владелец хочет продать пакет целиком одному покупателю, так как это, по его мнению, добавляет пакету стоимости. Окончательная цена будет определена в ходе переговоров с заинтересованными лицами.

Участники рынка отметили, что пакет уже выставили на продажу, но он не нашел покупателя из-за цены, которая, по их информации, превышает рыночную котировку акций на Московской бирже. С учетом текущих котировок стоимость 5% оценивается как минимум в 17 млрд рублей.

Эксперты в беседе с газетой скептически оценили перспективы быстрой продажи столь крупного пакета с премией. Они подчеркнули, что подобные сделки обычно проходят со скидкой (дисконтом), а пакет в 5% не дает владельцу существенного влияния на управление банком, что ставит под вопрос его высокую стратегическую ценность. По мнению аналитиков, размещение на Avito – скорее рекламный ход для привлечения внимания и формирования базы для будущих переговоров, чем реальный канал для заключения сделки.

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