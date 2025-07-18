В России в июне выросло ипотечное кредитование

ЦБ России: ипотечное кредитование в июне выросло на 0,6% после 0,5% в мае

Ипотечное кредитование в России в июне выросло на 0,6% после 0,5% в мае. Об этом сообщается в материале Центрального банка РФ о развитии банковского сектора.

«По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае)», — говорится в материалах.

По данным ЦБ РФ, ипотечный портфель на балансе банков вырос в июне на 0,7% после 0,6% в мае. Объемы выдачи ипотечных кредитов увеличились в июне до 309 млрд руб. после 290 млрд руб. в мае.

Регулятор уточнил, что основной объем кредитов — примерно 85%, выдается по госпрограммам. На семейную ипотеку в июне пришлось 222 млрд руб. после 209 млрд руб. в мае.

«Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими (44 млрд руб.) в условиях высоких ставок. В конце июня средняя ставка составляла 24,9% (в сравнении с концом мая она уменьшилась на 1,7 п.п.)», — резюмировал ЦБ.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что ставки по рыночной ипотеке могут вернуться на уровень 10–12% в 2027 году, когда ключевая ставка составит 7–10%.

Ранее стало известно, как изменились объемы выдачи ипотеки в России.