Стало известно, когда ставки по ипотеке достигнут 10%

Ставки по рыночной ипотеке могут вернуться на уровень 10–12% в 2027 году, когда ключевая ставка составит 7–10%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«ЦБ ожидает (и в целом на рынке есть консенсус, что это возможно) снижение ключевой ставки к концу этого года в районе 15%, еще через год она может достигнуть 12%, а еще через год должна вернуться в обычный для нее диапазон 7–10%. Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22–25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10–12% еще через год, где она чаще всего и находилась в предыдущие десятилетия», — отметил Селезнев.

По его словам, ставки по ипотеке на покупку новостроек будут ниже, но там обычно цена сильно выше вторичных квартир. Кроме того, можно и сейчас (по госпрограммам) брать кредиты под 6% годовых. Вне госпрограмм, вероятно, однозначные ставки будут только с субсидиями от застройщиков — то есть через банки-партнеры, не самые востребованные комплексы, не самые покупаемые квартиры, заключил Селезнев.

По данным «Домклик», средняя цена новой квартиры в России площадью 50 кв. м составляет 7,5–9 млн рублей, вторичной — ~6,5 млн рублей.

Ранее стало известно, как изменились объемы выдачи ипотеки в России.