На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда ставки по ипотеке достигнут 10%

Финансист Селезнев: ставки по ипотеке достигнут 10% в 2027 году
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставки по рыночной ипотеке могут вернуться на уровень 10–12% в 2027 году, когда ключевая ставка составит 7–10%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«ЦБ ожидает (и в целом на рынке есть консенсус, что это возможно) снижение ключевой ставки к концу этого года в районе 15%, еще через год она может достигнуть 12%, а еще через год должна вернуться в обычный для нее диапазон 7–10%. Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22–25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10–12% еще через год, где она чаще всего и находилась в предыдущие десятилетия», — отметил Селезнев.

По его словам, ставки по ипотеке на покупку новостроек будут ниже, но там обычно цена сильно выше вторичных квартир. Кроме того, можно и сейчас (по госпрограммам) брать кредиты под 6% годовых. Вне госпрограмм, вероятно, однозначные ставки будут только с субсидиями от застройщиков — то есть через банки-партнеры, не самые востребованные комплексы, не самые покупаемые квартиры, заключил Селезнев.

По данным «Домклик», средняя цена новой квартиры в России площадью 50 кв. м составляет 7,5–9 млн рублей, вторичной — ~6,5 млн рублей.

Ранее стало известно, как изменились объемы выдачи ипотеки в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами