СМИ сообщили, что несколько российских банков обдумывают обращение к ЦБ за поддержкой

Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью

Несколько российских банков обсуждают рекапитализацию на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, помощь может потребоваться в течение года.

«Источники, которым была предоставлена анонимность для раскрытия информации, не являющейся публичной, заявили, что любой запрос на финансовую помощь будет зависеть от дальнейшего роста объема проблемных кредитов в следующем году. Тем не менее, они отметили, что обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли», — говорится в материале.

Также из него следует, что регулятор посоветовал кредиторам сосредоточиться на реструктуризации кредитов вместо того, чтобы «‎признавать весь масштаб проблемных кредитов».

Центробанк РФ не ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментарии, отметили журналисты.

В начале июля этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о небольшом увеличении доли проблемных активов в банковском секторе, подчеркнув при этом достаточность капитала для покрытия возможных потерь.

Ранее Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен.