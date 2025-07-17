На Украине заявили о планах «кинуть» США с соглашением о недрах

Украина может «кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых, признав часть документов нелегитимными. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, Украина в соглашение с США заложила норму, позволяющую признать нелегитимными документы, которые украинские парламентарии не видели и за которые не голосовали. Он заявил, что его политическое объединение — единственное, кто не голосовал за соглашение.

«В преамбуле этого документа сверху написали, что парламент голосует, ратифицирует, утверждает, легализует исключительно тот документ, за который голосуется в парламенте. <...> Выглядит как попытка кинуть наших международных партнеров», — сказал Разумков.

По данным газеты The New York Times, американские власти всерьез переживают из-за потери поселка Шевченко к западу от Донецка. По данным издания, данный объект является одним из самых крупнейших месторождений лития в Европе.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.