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Молодежь в России выбирает мини-пенсию вместо карьеры

Каждый третий опрошенный россиянин до 30 лет устроит себе мини-пенсию
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный россиянин в возрасте до 30 лет устроит себе мини-пенсию — сделает паузу в работе и уедет из города на природу, в другой город или даже в другую страну. Таковы результаты опроса, проведенного «Страной Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 28% готовы сменить сферу деятельности, чтобы перезагрузиться, не покидая мегаполиса. Четверть опрошенных уже реализовали такую мини-пенсию и не исключают, что повторят опыт. Лишь 15% боятся, что длительный перерыв может ударить по карьере.

Самым комфортным ритмом молодые считают формулу «два-три года работы — один год отдыха». Эту модель выбрали 45% участников. При этом 21% уже копят на личную пенсию, а 19% уверены, что смогут накопить за год. Только 5% признались, что такой стиль жизни кажется им недостижимым.

Мотивации у зумеров разные. 38% хотят путешествовать или сменить регион, 21% — пройти переобучение, 17% — посвятить время хобби, а 13% мечтают о полном цифровом детоксе. Лишь 4% рассматривают вложение накоплений в ремонт или ипотеку.

На этом фоне снижается интерес к классической пенсии: 55% молодых россиян вообще на нее не рассчитывают, 24% надеются подрабатывать, а 12% признались, что отсутствие накоплений вызывает тревогу. Остальные об этом просто не задумывались.

37% респондентов готовы согласиться на меньший доход, если это позволит регулярно брать длительный отпуск. 29% — при условии наличия соцпакета. А 44% остались бы в компании, если бы та официально предлагала мини-пенсию каждые несколько лет.

Для 47% работа — это пространство самореализации. Но новый тренд меняет восприятие карьеры: теперь она все чаще воспринимается не как марафон, а как гибкий конструктор, где важны не только цели, но и паузы между ними.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что свыше 60 млн россиян формируют свою страховую пенсию.

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