В России оценили, чем грозит забой кур-несушек

С начала 2025 года яйца подешевели почти на 40%, но при этом его производство стало экономически невыгодным, сказал «Газете.Ru» кандидат экономический наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин. Он допустил новый виток дефицита яиц и роста цен на них в 2027 году, комментируя сообщения о забое кур-несушек в российских регионах.

«После дефицита и рекордных цен на куриные яйца в 2023 году наступил период перепроизводства и обвала стоимости. Редкий бизнес будет жизнеспособным при такой конъюнктуре. Сейчас мы наблюдаем уникальную ситуацию: производство одного из ключевых продуктов питания стало нерентабельным. При этом себестоимость растет — дорожают логистика, оплата труда, электроэнергия и обслуживание кредитов. Спрос на продукцию остается нестабильным. Он может меняться за несколько дней, тогда как предложение требует месяцев и даже лет», — отметил Суетин.

По его словам, в 2023 году на фоне высоких цен многие производители начали расширение мощностей — спустя два года на рынок вышли новые птицефабрики. В январе–мае 2025 года производство яиц выросло на 6,2% в годовом выражении.

По словам Суетина, ситуацию усиливает поведение крупных покупателей — ритейла и переработчиков. Экономист сказал, что они видят избыточное предложение и пользуются моментом, сбивая закупочные цены еще сильнее. Дополнительное давление создает укрепление рубля.

«При курсе доллара около 80 рублей и юаня ниже 11 рублей экспорт яиц стал малорентабельным. Часть продукции осталась на внутреннем рынке, что также повлияло на цену. Сейчас рынок проходит сезонное ценовое дно, и уже к осени может начаться постепенный рост. Однако в 2027 году возможен новый виток дефицита и цен. Если в текущем и следующем году производители не смогут инвестировать в расширение, нас ждет повторение цикла — только в обратную сторону», — заключил экономист.

В российских регионах фермеры начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса, сообщили «Известиям» 16 июля представители отрасли. В частности, такая практика наблюдается в Краснодарском крае и в Удмуртии.

Ранее в России из-за убытков начали забивать кур-несушек.