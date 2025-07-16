В России из-за убытков начали забивать кур-несушек

Российские птицефабрики из-за убытков начали забивать и выкидывать кур-несушек. Об этом пишут «Известия».

Причиной кризиса стали падение цен на яйца и снижение рентабельности бизнеса, говорится в публикации. Авторы приводят в пример два резонансных случая в Краснодарском крае и в Удмуртии.

«В Краснодарском крае одна из птицефабрик просто перестала кормить птиц, в Удмуртии выбросили на улицу около 3 тыс. живых кур-несушек», — говорится в публикации.

Как рассказала зампред объединения «Народный фермер» в Чувашии Ксения Сумкова, падение цен на яйца началось до Пасхи, но самое резкое снижение произошло в конце мая — начале июня. Она добавила, что себестоимость производства одного яйца составляет 4-5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. При этом в июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку, сейчас — 3,5 рубля за штуку.

В начале июле сообщалось, что в Госдуме озаботились слишком низкими ценами на яйца. Депутаты опасаются, что на фоне снижения цен прицефабрики избавляются от кур-несушек и к Новому году цены вновь взлетят.

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