Россия в два раза увеличила отрыв от экономики Японии

Всемирный банк: РФ сохранила позиции четвертой экономики мира в 2024 году

Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира, при этом отрыв от ближайших конкурентов увеличился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Уточняется, что речь идет о величине ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности (ППС), то есть с учетом разницы в ценах.

В 2024 году размер экономики России составил $6,92 трлн против $6,45 трлн годом ранее, уточнили в финансовой организации.

Япония осталась на пятом месте, ВВП страны увеличился до $6,4 трлн с $6,25 трлн в 2023 году. Таким образом, отставание от РФ выросло вдвое — до $514 млрд.

Место крупнейшей экономики мира заняла КНР, ВВП которой по итогам 2024 года равнялся $38,2 трлн. Следом идут США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

До этого официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила о планах фонда пересмотреть прогноз роста ВВП России на этот год в сторону уменьшения. Она указала на то, что после прошлогоднего «перегрева» экономика страны демонстрирует резкое замедление. Инфляция хоть и ослабевает, но остается высокой. По словам эксперта, как и многие другие страны, РФ сталкивается с высокими рисками и неопределенностями.

Ранее штат Калифорния обогнал Японию по номинальному объему ВВП.