МВФ пересмотрит прогноз по ВВП России на 2025 год

МВФ: прогноз по ВВП России в 2025 году будет пересмотрен в сторону понижения

Несмотря на снижение инфляции в России, Международный валютный фонд (МВФ) констатирует значительное замедление роста российской экономики. Официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила о планах фонда пересмотреть прогноз роста ВВП России на этот год в сторону уменьшения, пишет ТАСС.

Она указала на то, что после прошлогоднего «перегрева» экономика страны демонстрирует резкое замедление. Инфляция хоть и ослабевает, но остается высокой. По словам эксперта, как и многие другие страны, Россия сталкивается с высокими рисками и неопределенностями.

В своем апрельском докладе Международный валютный фонд скорректировал прогноз экономического роста России в сторону повышения, ожидая прирост с 1,4% до 1,5%. Однако, по словам представителя организации, последние события позволяют предположить, что этот показатель может оказаться еще ниже. Обновленный прогноз по России будет представлен в июльском дополнении к докладу о перспективах развития мировой экономики.

Ранее МВФ дал прогноз по окончанию конфликта на Украине.