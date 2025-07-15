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В России собрались ограничить суммы переводов мигрантов за рубеж

ТАСС: мигрантам могут запретить переводить больше, чем они зарабатывают в России
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В Госдуме выступили с инициативой ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу. Об этом пишет ТАСС.

С идеей к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин.

Авторы инициативы заявили, что сегодня нет реальных механизмов контроля над тем, соответствуют ли суммы переводов официальным доходам иностранных граждан, работающих в России. Это, по их мнению, позволяет скрывать нелегальные доходы, избегать налогов и вывозить деньги из страны.

Парламентарии считают, что для повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с теневой экономикой стоит ввести запрет на переводы, превышающие подтвержденную зарплату. Также они предложили обязать мигрантов предоставлять декларации о доходах при отправке за рубеж крупных сумм, усилив контроль за такими транзакциями через банки.

11 июля депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами. Условие заключается в уплате налогов на сумму не менее 10 млн рублей за весь период пребывания иностранцев на российской территории.

Ранее в Калининграде раскрыли схему с фиктивной пропиской более 100 мигрантов.

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