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Госдума увеличила страховой лимит по сберсертификатам

ГД приняла закон об увеличении страховки по длинным вкладам до 2,8 млн рублей
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Depositphotos

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий в два раза лимит страховых выплат по безотзывным сберегательным сертификатам сроком свыше трех лет — с 1,4 до 2,8 млн рублей. Документ опубликовали на сайте нижней палаты.

Согласно новым правилам, выплаты по таким сертификатам будут производиться отдельно от других вкладов. В пояснительной записке отмечается, что эта мера направлена на привлечение долгосрочных вложений в банковскую систему, что поможет финансировать важные проекты и сделает сберегательные инструменты более привлекательными для населения.

По данным на начало 2025 года, сберегательные сертификаты использовали лишь 9 банков, а их общий объем составил около 4 млрд рублей — менее 0,01% от всех обязательств перед вкладчиками. Основная доля средств сосредоточена в крупнейших кредитных организациях.

В кабмине добавили, что нововведение не повлияет существенно на Фонд обязательного страхования вкладов. Даже в случае банкротства двух крупных банков, система останется стабильной, а привлечения новых средств не потребуется.

Депутат Алексей Говырин из комитета по МСП (фракция «Единая Россия») в беседе с ТАСС подчеркнул, что закон может укрепить финансовую устойчивость банков и помочь сдержать инфляцию. По его словам, если ставки по сертификатам будут выше, чем по вкладам, они станут более популярными, а банки получат возможность точнее планировать кредитную политику.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

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