В Москве резко подорожала краткосрочная аренда квартир

ЦИАН: краткосрочная аренда квартир в Москве подорожала на 37% за два года

Средняя цена краткосрочной аренды в Москве за два года выросла на 37%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Циан.Аналитики».

В мае 2025 года стоимость аренды квартир площадью до 50 кв. м достигла 5,2 тыс. рублей в сутки — на 13% выше, чем годом ранее. Рост цен связан с повышенным интересом частных инвесторов к формату посуточной сдачи жилья, а также с изменением предпочтений арендаторов. В сегменте квартир площадью от 50 до 80 кв. м средняя ставка увеличилась с 5,9 тыс. рублей в 2023 году до 8,1 тыс. в 2025-м. Для больших квартир (от 80 кв. м) рост оказался более умеренным: за два года — 30%, из которых лишь 3% пришлись на 2025 год.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что доля посуточных квартир в Центральном административном округе Москвы снизилась с 33% в 2020 году до 22% в 2025-м — рынок смещается в районы за пределами центра, включая Новую Москву.

«Наибольший прирост предложения зафиксирован в Хорошевском, Даниловском, Беговом районах, а также в Коммунарке. В краткосрочную аренду активно выходят инвесторы, купившие жилье по льготной ипотеке: этот формат, по словам аналитиков, зачастую оказывается выгоднее долгосрочной аренды, несмотря на необходимость более высокой вовлеченности. Потребительские приоритеты также изменились: арендаторы все чаще ориентируются на близость к метро, удобство парковки, качество ремонта и наличие быстрого интернета. Локации у парков и видовые характеристики теряют значимость», — отметил Попов.

По мнению управляющего партнера девелоперской компании Unikey Айгуль Юсуповой, краткосрочная аренда все чаще воспринимается как альтернатива гостинице — особенно в теплое время года.

«Мы фиксируем интерес к квартирам с продуманной архитектурой, панорамными окнами, эркерами и гибкой планировкой. Важна не только площадь, но и ее функциональность — зонирование, освещенность, качество отделки», — отметила она.

Ранее была названа минимальная средняя цена на аренду квартиры в Москве.