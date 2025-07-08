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Названа минимальная средняя цена на аренду квартиры в Москве

«Яндекс Аренда»: минимальная средняя цена съемной квартиры в Москве — 42,4 тысячи рублей
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена аренды квартиры в Старой Москве достигла 121 тыс. рублей, а в Новой Москве — 59 тыс. рублей по итогам июня, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда». Там назвали районы столицы с наиболее низкой стоимостью сдаваемого жилья.

Самые недорогие квартиры в Москве сдаются в поселении Десеновском (Новая Москва). Медианная ставка съемного жилья здесь составляет 42,4 тыс. рублей. Достаточно невысокая стоимость долгосрочной аренды по итогам июня 2025 года отмечается в Филимонковском поселении (Новая Москва), где медианная ставка находится на уровне 44,1 тыс. рублей. Еще один район с наиболее низкой медианной стоимостью — поселение Рязановское (Новая Москва), где аренда стоит в среднем 45 тыс. рублей.

Среди районов с невысокими медианными ставками съемного жилья также: Бирюлево Западное (юг Старой Москвы) — 47,6 тыс. рублей, поселение Кокошкино (Новая Москва) — 49,6 тыс. рублей, Вешняки (восток Старой Москвы) — 50 тыс. рублей, Молжаниновский (север) — 51 тыс. рублей, Ивановское (восток) — 53,7 тыс. рублей, Ярославский (северо-восток) — 54,2 тыс. рублей, Братеево (юг) — 54,6 тыс. рублей.

«Эти районы находятся на достаточно большой удаленности от центра, что в том числе обуславливает относительно невысокую стоимость. Они идеально подойдут для долгосрочной аренды тем, кто работает удаленно или редко выезжает в центр. Однако, если важен баланс между временными, финансовыми затратами на дорогу и ценой, можно рассмотреть для долгосрочной аренды спальные районы чуть ближе к центру. Например, Южное Тушино, где медианная ставка составляет 59,1 тыс. рублей, Северное Тушино (60,8 тыс. рублей), Новогиреево (61,1 тыс. рублей), откуда дорога до центра занимает обычно не более 40–50 минут на личном или общественном транспорте, а ставки аренды ниже, чем в среднем по Москве», — пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее россиянам напомнили о возможности компенсировать затраты на аренду жилья.

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