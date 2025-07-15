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Россияне хотели бы жить в пятиэтажках

Более 50% опрошенных россиян проживают в домах высотой от одного до пяти этажей
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mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (62%) опрошенных россиян хотели бы жить в домах от одного до пяти этажей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного девелоперской компанией «Балчуг Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

30% респондентов выбрали дома 6–12 этажей, 8% — здания выше 13 этажей.

Главными преимуществами малоэтажек респонденты назвали низкую плотность проживания, безопасность при чрезвычайных ситуациях и эмоциональный комфорт. Кроме того, 19% отметили высокую мобильность: меньшее время на передвижение и отсутствие зависимости от лифта.

46% опрошенных готовы переплатить до 10% за квартиру в малоэтажном доме, еще 30% — до 20%. Только 10% респондентов сообщили, что не готовы платить больше за формат жилья.

53% опрошенных россиян сейчас проживают в домах высотой от одного до пяти этажей. В зданиях средней этажности (6–12 этажей) живут 38% респондентов, в высотках — только 9%.

По словам коммерческого директора компании «Балчуг Девелопмент» Ирины Соболевой, спрос на малоэтажные проекты особенно заметен в мегаполисах.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в России снизились ставки по ипотеке.

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