Аналитик назвал последствия 100-процентных санкций для России

На первый взгляд торговые пошлины США в отношении России выглядят пугающими, но отечественная экономика уже успела перестроиться под санкции, поэтому проблем для российской внешней торговли ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских.

«На первый взгляд импортные пошлины в адрес российских товаров в размере около 100% выглядят пугающе, однако по итогам прошлого года оборот торговли РФ-США составил немногим более $3 млрд. Для обеих стран это несущественное значение, поэтому мы не ожидаем затруднений для российской внешней торговли, которая уже успела перестроиться под санкционное давление. Похоже, российский рынок акций ожидал чего-то более масштабного и труднопреодолимого после заявлений американского президента на прошлой неделе и так как ожидания не оправдались — на вечерней сессии рост индекса МосБиржи превысил 2%», — пояснил Болотских.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что заявление Трампа было ожидаемым.

«Мощное восходящее движение российского рынка акций является реакцией на заявление президента США по украинской ситуации, которое было анонсировано в пятницу и спровоцировало серьезную просадку нашего рынка. Ее удалось выкупить, так как многие опасались более серьезных угроз со стороны США, а также начала их немедленной реализации, а не отложенной. Американский президент объявил о пошлинах и заявил, что договорился о продаже оружия Европе, что позволит ей при желании передавать его другим странам. Однако все это уже было ожидаемым исходя из предыдущей риторики Трампа и сообщений СМИ со ссылкой на собственные источники информации», — подчеркнул Бабин.

По его словам, дополнительным позитивом выступило выражение президентом США надежды на то, что как Россия, так и Украина будут стремиться к достижению мирного урегулирования как можно скорее.

Трамп 14 июля объявил о новых санкциях против России — президент США пообещал ввести против России вторичные пошлины в 100%, если за 50 дней Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта. Трамп заявил об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Ранее эксперт назвал новые санкции США против РФ рычагом давления в рамках переговоров.