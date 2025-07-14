В колбасе «Останкинского МПК» нашли «мясной клей», повышающий риск онкологии

В колбасе, произведенной АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», обнаружен запрещенный ферментный препарат — микробная трансглютаминаза. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Вещество выявили в образце сырокопченой полусухой колбасы в ходе лабораторных исследований.

Трансглютаминаза, также известная как «мясной клей», запрещена к использованию в пищевой промышленности на территории Евразийского экономического союза. Добавка применяется для склеивания отдельных кусочков мяса и создания монолитной структуры из недорогого сырья, а также для визуального улучшения текстуры продукта.

Трансглютаминаза может нарушать целостность кишечной стенки, провоцировать аутоиммунные реакции и повышать риск онкологических заболеваний. Препарат получают с использованием микроорганизмов, которые модифицируют структуру белка.

АО «Останкинский МПК» выпускает продукцию под брендами «Папа может», «Останкино», «Коровино» и другими. Ранее надзорные органы ввели режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясной продукции предприятия. На момент публикации сайт компании остается недоступен.

Ранее в роллах «Якитории» нашли кишечную палочку.