На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В роллах «Якитории» нашли кишечную палочку

«SHOT Проверка»: в роллах «Якитории» в Москве обнаружили кишечную палочку
true
true
true
close
Ezume Images/Shutterstock/FOTODOM

В трех блюдах «Якитории» в Москве нашли кишечную палочку. Речь идет о салате «Цезарь с курицей», роллах «Калифорния с крабом» и «Филадельфия Прайм», сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.

Ведущая канала Анастасия Луговская предъявила администратору «Якитории» на улице Долгоруковская, 32, строение 1 результаты проведенной лабораторной экспертизы блюд. Исследование показало: в трех популярных блюдах были выявлены кишечная палочка и другие опасные микроорганизмы.

Учредитель заведения, ранее скрывавшийся от общения с ведущей, пообещал ответить по этому поводу 9 июля.

Кишечная палочка — это вредная бактерия, наличие которой в пищевых продуктах указывает на фекальное загрязнение. Некоторые штаммы бактерии могут вызывать у людей тяжелые отравления, желудочно-кишечные инфекции и даже почечные осложнения. В категруппе особого риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.

2 июля сообщалось, о выявлении кишечной палочки в одной из партий российского мороженого «Коровка из Кореновки».

Ранее в Петербурге нашли мандарины с опасными личинками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами