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На Украине за год значительно подорожали продукты

УНИАН: на Украине за год почти втрое подорожали яблоки
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

На Украине за год значительно подорожали продукты, больше всего – почти в три раза — выросли цены на яблоки. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата.

«За год все основные продукты на Украине заметно выросли в цене. Яблоки подорожали почти втрое — до 79,5 гривен (147,87 руб. — «Газета.Ru») за килограмм, капуста — в 2,5 раза. Морковь прибавила 67% и стоит 49,7 гривен (92,44 руб. — «Газета.Ru») за килограмм», — сказано в публикации.

Также заметно подорожали яйца (+62,7%) — до 53,6 гривен (99,7 руб.) за десяток, подсолнечное масло (+37,2%)— 80,6 гривен (149,92 руб.) за литр, куриное филе (+35,8%) — 214,6 гривен (399,16 руб.) за килограмм.

19 июня сообщалось, что на Украине цены на природный газ достигли максимального уровня за последние 2,5 года. С начала мая они увеличилась в 1,6 раза и приблизились к отметке в 32 000 гривен (около $769) за тысячу кубометров. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам, в том числе из-за конфликта между Израилем и Ираном, а также из-за постоянно высокого спроса на газ в республике, которая активно заполняет свои хранилища перед предстоящей зимой.

Ранее на Украине назвали потери от отмены льгот ЕС.

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