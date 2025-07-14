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Беглого банкира Беджамова вновь заочно осудили в Москве

РИА: суд в Москве дал 14 лет беглому банкиру Беджамову за хищение 156 млрд рублей
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

В Москве Хамовнический суд повторно заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, которого обвиняют в хищении более 156 млрд рублей, к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Беджамов находится в международном розыске и, как предполагается, скрывается в Великобритании. Это уже второй заочный приговор — первый отменил Мосгорсуд, и дело направили на новое рассмотрение.

По версии следствия, с 2009 по 2015 год Беджамов вместе с сестрой Ларисой Маркус (президентом банка) и другими сотрудниками создали преступную схему. Через фиктивные кредиты и списания с депозитов клиентов, по данным МВД, было похищено более 156 млрд рублей.

Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, задолжав более 215 млрд рублей. Маркус и еще несколько фигурантов уже отбывают наказание.

В августе прошлого года российские суды наложили арест на принадлежащие Беджамову активы на общую сумму свыше $2 млрд. Обеспечительные меры коснулись вилл, исторических особняков, фешенебельных квартир, европейских счетов, земельных участков в московском регионе и за рубежом, денежных счетов банкира, а также других связанных с ним лиц.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

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