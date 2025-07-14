На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранные фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы

FT: американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы
true
true
true
close
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фонды из США Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал «Олимпекс». Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что партнер ACP Джон Паттон изъявил желание снова запустить терминал «в какой-то момент летом». Он не исключил, что это также может произойти в начале осени 2025 года.

По данным FT, терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.

В январе 2023 года Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном. Таким образом Высокий суд Англии удовлетворил иск от кредиторов GNT Group — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners.

По данным УНИАН, стоимость активов оценивается в $118 млн.

Ранее в России назвали приблизительные сроки взятия Одессы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами