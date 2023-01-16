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Суд в Лондоне арестовал активы компаний, владеющих Одесским зерновым терминалом

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Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном. Об этом сообщило украинское информагентство УНИАН, передает РИА Новости.

Уточняется, что приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые являются владельцами GNT Group и Olimpex Coupe International, был издан 14 января 2023 года. Таким образом Высокий суд Англии удовлетворил иск от кредиторов GNT Group — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP).

По данным УНИАН, стоимость активов оценивается в $118 млн. Уточняется, что в рамках расследования доказано, что GNT Group без согласования с кредиторами ликвидировала все зерно, переданное в залог Innovatus.

Ранее министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что страна арестовала вклады россиян на €105 млн на фоне санкций Евросоюза. Как отмечает телеканал CBS News, данная сумма составляет малую часть от €5,6 млрд вкладов РФ, которые были сделаны в 2022 году на Кипре.

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