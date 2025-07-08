В Казахстане оценили новые торговые пошлины США

Новые торговые пошлины США касаются не более 10% торгового оборота между Америкой и Казахстаном, поэтому ударом для казахстанской экономики они не будут, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Ак жол», депутат мажилиса парламента республики Казахстан Азат Перуашев.

Он назвал торговые пошлины попыткой президента Дональда Трампа перезагрузить торговый баланс США за счет отношений со всеми другими странами в мире, включая ближайших союзников, таких как Канада и Евросоюз.

«Большинство стран в мире вступили в переговоры, они будут идти, видимо, еще какое-то время. Новые пошлины сильно не ударят по экономике Казахстана, поскольку это касается очень незначительного — меньше 10% — торгового оборота Казахстана в США. Причем, если смотреть с точки зрения структуры торговли, это не касается экспорта из Казахстана наших основных позиций — металлов, сплавов, урана и так далее. Поэтому немедленного удара не будет. Пошлинами в 25% США обложили крупнейшие азиатские страны, включая Японию, Корею, Малайзию, тех, кто исторически является не то что партнерами, а союзниками США, что касается Японии и Южной Кореи. Поэтому можно расценивать аналогичные отношения к Казахстану, вообще-то, как желание США рассматривать Казахстан тоже как своего союзника», — отметил Перуашев.

Поэтому новые пошлины — не самый плохой сигнал для экономики Казахстана, уверен депутат.

«Возможно, введение пошлин — это еще попытка как-то повлиять на взаимоотношения Китая с его ближайшими соседями. Для нас, как для страны, которая и географически, и исторически тесно связана с нашими ближайшими странами, с Россией и Китаем, понятно, что, с одной стороны, вот такое отношение, я бы сказал, даже доброжелательное отношение со стороны Штатов в части таможенных тарифов является показательным. И я бы даже сказал, где-то оптимистичное отношение, наверное», — заключил Перуашев.

8 июля Трамп уведомил 14 стран о введении дополнительных торговых тарифов с 1 августа. В этот список попал Казахстан, пошлина составит 25%.

Ранее в России оценили угрозы Трампа ввести торговые пошлины для стран БРИКС.