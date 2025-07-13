В столичном ЖК от ПИК произошел потоп

В московском ЖК «Ютаново» от ПИК прорвало трубу и затопило лифтовые шахты

В московском жилом комплексе «Ютаново» от застройщика «ПИК» прорвало трубу, в результате чего произошла поломка лифтового оборудования, вследствие чего жильцы вынуждены ходить пешком. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Домострой».

«На днях в ЖК «Ютаново» от ПИК прорвало трубу. Залило лифтовое оборудование и теперь жильцы ходят пешком», — говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как вода бурным потоком стекает по ступенькам в подъезде.

При этом сам застройщик пообещал завершить все восстановительные работы к 29 августа. В «ПИК-Комфорт» сообщили, что произвели откачку воды из лифтовых шахт и просушили оборудование, далее предстоят ремонтные работы.

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