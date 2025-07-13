На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столичном ЖК от ПИК произошел потоп

В московском ЖК «Ютаново» от ПИК прорвало трубу и затопило лифтовые шахты
true
true
true

В московском жилом комплексе «Ютаново» от застройщика «ПИК» прорвало трубу, в результате чего произошла поломка лифтового оборудования, вследствие чего жильцы вынуждены ходить пешком. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Домострой».

«На днях в ЖК «Ютаново» от ПИК прорвало трубу. Залило лифтовое оборудование и теперь жильцы ходят пешком», — говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как вода бурным потоком стекает по ступенькам в подъезде.

При этом сам застройщик пообещал завершить все восстановительные работы к 29 августа. В «ПИК-Комфорт» сообщили, что произвели откачку воды из лифтовых шахт и просушили оборудование, далее предстоят ремонтные работы.

До этого сообщалось, что московский жилой комплекс «Западный порт» от застройщика «ПИК» уже более трех лет атакуют крысы. Жители комплекса рассказали, что стаи грызунов расплодились в домах «в невероятном количестве». Крысы появляются на лестничных площадках, в подъездах и автомобилях жильцов.

Ранее россиянам объяснили, как взыскать ущерб, если соседи затопили квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами