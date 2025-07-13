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Стало известно, кому в России чаще всего дают микрозаймы

РИА Новости: финансисты, медики и госслужащие чаще других получают микрозаймы
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Финансисты, медики и сотрудники государственных структур чаще других получали одобрения на микрозаймы в июне 2025 года. Об этом говорится в исследовании МФК «Займер», с которым ознакомилось РИА Новости

Как показал анализ более 500 тыс. заявок, наиболее высокий уровень одобрения микрозаймов зафиксирован именно у финансистов — 73,6%. Следом идут медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же категории заемщиков получили и самые крупные одобренные суммы.

По данным компании, в среднем финансисты могли рассчитывать на 12,1 тысячи рублей, медики — на 11,5 тысячи, а госслужащие — на 11,4 тысячи рублей.

В прошлом году в тройке лидеров были самозанятые и специалисты IT-сферы, но в 2025 году они уступили свои позиции медикам и чиновникам.

Аналитики пояснили, что представители интеллектуальных профессий с высоким уровнем ответственности, как правило, отличаются дисциплинированным подходом к погашению долгов. Это положительно влияет на их кредитный рейтинг и шансы получить займ, заключили эксперты.

Ранее юрист Заур Лапугов объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что делать, есть на ваш паспорт выдали микрозаем.

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