Зампред Центробанка сравнил кризис в Warhammer 40,000 с ситуацией в России

Замглавы ЦБ Чистюхин назвал ситуацию в Warhammer 40,000 худшей, чем в России

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в подкасте «Куда смотрит ЦБ» на YouTube-канале регулятора сравнил экономическую ситуацию в стране с игровой вселенной Warhammer 40,000.

По мнению экономиста, эти вещи «вообще несравнимые». А кризис, существующий во вселенной Warhammer 40,000, намного более тяжелый, чем положение дел в РФ.

«И слава тебе, господи, в Warhammer 40,000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики», — добавил Чистюхин.

Вселенная Warhammer 40,000 началась в 1987 году, когда британская компания Games Workshop выпустила стратегическую настольную игру в жанре технофэнтези. Ее действие происходит в вымышленном мире в далеком будущем. Люди расселились по разным звездным системам и погрязли в военных конфликтах. Управлять миллионами занятых планет человечеству мешают инопланетяне, демоны из другого измерения и внутренние противоречия. Во вселенной Warhammer 40,000 события разыгрываются одновременно в нескольких частях галактики и растягиваются на сотни веков.

Ранее в Британии сравнили госдолг США с «голландской болезнью».