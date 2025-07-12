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В Британии сравнили госдолг США с «голландской болезнью»

FT: госдолг стал для США природным ресурсом для экспорта
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Reuters

Растущий государственный долг стал для Соединенных Штатов новым природным ресурсом, ориентированным на экспорт. Об этом пишет британская газета The Financial Times.

«Если обращать внимание не на то, что американцы говорят, а на то, что они делают, то США — это страна, которая открыла для себя долг как природный ресурс примерно в 2000 году и с тех пор экспортирует его... У США голландская болезнь. Ее экспорт — доллар», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что голландская болезнь — феномер, объясняющий экономическую трансформацию Нидерландов в конце 1960-х годов. Тогда страна открыла в Северном море месторождения природного газа, который начала поставлять в другие страны. В результате в государстве фиксировался резкий рост объемов экспорта, но отечественное производство пошло на спад. В частности, сектора швейной промышленности и обувной упали на 15% и более чем на 50% соответственно.

Издание отметило, что при анализе экономики США за последние 25 лет становится ясно, что дефицит счета текущих операций представляет собой «устойчивый экспорт».

В июне американский предприниматель Илон Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с государственным долгом. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X. Он отметил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. При этом доходы бюджета составляют $5 трлн.

Ранее Лавров заявил о подрыве доверия к доллару.

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