Большинство россиян надеются достичь пика зарплаты в будущем

РБК: большинство россиян считает, что их зарплата достигнет пика в будущем

Большинство россиян надеется достичь пика зарплаты в будущем. Об этом пишет РБК по результатам опроса IFORS Research.

Среди россиян младше 44 лет увеличения зарплаты в будущем ждет 91%, среди работников старше этого возраста на рост оклада рассчитывает 64% опрошенных. В общем числе опрошенных доля ожидающих пика зарплаты в будущем составила 79%. При этом точно оценить ожидаемый максимальный уровень зарплаты в будущем большинство респондентов не смогли.

Всего в исследовании приняли участие 1600 работающих россиян в возрасте от 18 лет.

До этого средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 14% за год.

47% российских соискателей средне оценивают уровень своего дохода, еще 27% респондентов полностью довольны заработной платой, а 17%, наоборот, не удовлетворены заработком.

Ранее стало известно, сколько ночей в отеле можно провести на среднюю зарплату в России.