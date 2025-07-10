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В России резко выросла средняя предлагаемая зарплата

HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 14% за год
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К июлю медиана предлагаемой зарплаты по России составила 75,5 тыс. рублей, что на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Согласно опросу hh.ru, 47% российских соискателей средне оценивают уровень своего дохода, еще 27% респондентов полностью довольны заработной платой, а каждый 17%, наоборот, не удовлетворены заработком. При этом работодатели готовы платить в несколько раз больше целому ряду специалистов.

Самую высокую зарплату в июле предлагают преимущественно ИТ-специалистам и рабочим. Так, максимальные значения в середине лета были указаны для DevOps-инженеров — 275 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода — дата-сайентисты (225 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров системный аналитик с доходом 216,8 тыс. рублей. В топ-5 также входит сварщики. Работодатели предлагают таким специалистам 186,2 тыс. рублей. Замыкает пятерку лидеров геодезисты с заработной платой в 157,7 тыс. рублей.

Наименьшую зарплату предлагают дворникам (38,6 тыс. рублей), уборщикам (44,5 тыс.), воспитателям и няням (45,4 тыс.), мерчандайзерам (46,4 тыс.), психологам (48 тыс.), андеррайтерам (50 тыс.), учителям (50,1 тыс.), кассирам-операционистам (52 тыс.) и охранникам (53,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать работу.

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