Стало известно, сколько ночей в отеле можно провести на среднюю зарплату в России

Отелло (сервис бронирования отелей от 2ГИС) рассчитал, сколько ночей в отелях разной категории можно пожить в городах России на среднюю зарплату. Путешественники чаще бронируют отели 4 звезды, а самые доступные в этой категории находятся в Краснодаре, где на среднюю зарплату можно забронировать номер на 18 ночей. В пятизвездочном отеле дольше всего можно пожить в Нижнем Новгороде — 11 ночей, а в Новосибирске в отелях 1-2 звезды или без звезд россияне могут остановиться на целый месяц.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В своих расчетах эксперты учитывали среднюю стоимость бронирования самого дешевого номера в отелях разной категории (отели 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, а также отели 1-2 звезды или без звезд). Средняя стоимость бронирования рассчитана на основе данных Отелло на лето 2025 года. Для исследования были выбраны 16 городов-миллионников России, а также те, которые входят в список самых популярных направлений по бронированиям.

На основе средней стоимости бронирования номеров в отелях разной категории и данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Российской Федерации (среднее за первый квартал 2025 года) эксперты рассчитали индекс гостиничного номера для каждого города — сколько ночей в отелях разной категории можно пожить на среднюю зарплату по России в месяц.

Оказалось, что самые доступные отели 4 звезды находятся в Краснодаре — здесь на среднюю зарплату по России можно забронировать отель на 18 ночей. Такое же количество ночей россияне могут себе позволить и в Омске. Второе место у Волгограда — 15 ночей, а третье место делят Челябинск и Ростов-на-Дону — 14 ночей.

Самые дорогие «четверки» находятся в городах, которые входят в список наиболее популярных направлений этим летом. Первое место делят Калининград и Сочи (включая Адлер и Эстосадок) — здесь на среднюю зарплату можно себе позволить забронировать номер в четырехзвездочном отеле на 6 ночей. Второе место у Владивостока — 7 ночей, а третье делят Санкт-Петербург и Казань — 8 ночей.

В топ-10 наиболее популярных направлений для путешествий летом 2025 года входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи (включая Адлер и Эстосадок), Нижний Новгород, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Калининград.

Среди 10 городов — лидеров по популярности этим летом самые доступные отели 5 звезд находятся в Нижнем Новгороде — там на среднюю зарплату в пятизвездочном отеле можно прожить 11 ночей. Не отстают Новосибирск и Краснодар — 10 ночей. Самые дорогие гостиницы этой категории находятся в Сочи, где на среднюю зарплату россияне могут забронировать номер на 2 ночи.

3 звезды — это вторая по популярности категория отелей у путешественников. Дольше всего на среднюю зарплату россияне могут пожить в Краснодаре — здесь можно забронировать номер в трехзвездочном отеле на 26 ночей. Второе место у Новосибирска — 23 ночи, а третье у Москвы — 17 ночей. На меньший срок получится остановиться в гостиницах Владивостока — всего на 9 ночей.

В отелях 1-2 звезды или без звезд средняя цена на номера ниже и в некоторых городах на среднюю зарплату можно забронировать номер на целый месяц. Так, из топ-10 популярных городов дольше всего получится пожить в Новосибирске, где россияне могут себе позволить остановиться на 30 ночей в отелях этой категории. Недалеко ушел и Краснодар — 29 ночей, а на третьем месте Екатеринбург — 26 ночей. Менее бюджетные отели в Сочи — в городе-курорте на среднюю зарплату получится забронировать номер в среднем на 12 ночей.

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