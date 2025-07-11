Назван курс биткоина после новых торговых пошлин США

Биткоин сохраняет устойчивость на фоне усиления торговой риторики в США и введения новых торговых пошлин в отношении 14 стран. На следующей неделе первая криптовалюта будет торговаться в диапазоне $103–111 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

По его словам, поддержку криптовалютному рынку оказывает стабильная динамика американского фондового индекса S&P 500, который остается вблизи исторических максимумов.

«Биткоин уже два месяца консолидируется в широком боковом диапазоне $98,2–111,98 тыс. на фоне геополитических рисков и сезонного снижения активности. Летние месяцы традиционно слабее для крипторынка, однако в 2025 году волатильность оказалась ниже, чем годом ранее», — отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди и анонсировал расширение тарифных мер. Несмотря на это, криптовалютный рынок отреагировал сдержанно. По словам Потапова, это может говорить о снижении краткосрочной чувствительности биткоина к политическим заявлениям.

«С притоком институциональных инвесторов через ETF биткоин стал ближе к классическим активам. Его динамика все чаще повторяет поведение фондового рынка США», — добавил аналитик.

На предстоящей неделе инвесторы ожидают публикацию ряда макроэкономических показателей в США, включая индексы CPI и PPI, а также данные по розничным продажам. Эти отчеты могут стать триггером для изменения настроений как на фондовом, так и на криптовалютном рынке, считают в «БКС Мир инвестиций».

8 июля США объявили о новых торговых пошлинах для 14 стран. 10 июля биткоин стоил более $111 тыс.

Ранее курс биткоина установил очередной рекорд.