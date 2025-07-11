На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван курс биткоина после новых торговых пошлин США

«БКС»: биткоин будет стоить $103–111 тыс. после новых торговых пошлин США
true
true
true
close
Shutterstock

Биткоин сохраняет устойчивость на фоне усиления торговой риторики в США и введения новых торговых пошлин в отношении 14 стран. На следующей неделе первая криптовалюта будет торговаться в диапазоне $103–111 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

По его словам, поддержку криптовалютному рынку оказывает стабильная динамика американского фондового индекса S&P 500, который остается вблизи исторических максимумов.

«Биткоин уже два месяца консолидируется в широком боковом диапазоне $98,2–111,98 тыс. на фоне геополитических рисков и сезонного снижения активности. Летние месяцы традиционно слабее для крипторынка, однако в 2025 году волатильность оказалась ниже, чем годом ранее», — отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди и анонсировал расширение тарифных мер. Несмотря на это, криптовалютный рынок отреагировал сдержанно. По словам Потапова, это может говорить о снижении краткосрочной чувствительности биткоина к политическим заявлениям.

«С притоком институциональных инвесторов через ETF биткоин стал ближе к классическим активам. Его динамика все чаще повторяет поведение фондового рынка США», — добавил аналитик.

На предстоящей неделе инвесторы ожидают публикацию ряда макроэкономических показателей в США, включая индексы CPI и PPI, а также данные по розничным продажам. Эти отчеты могут стать триггером для изменения настроений как на фондовом, так и на криптовалютном рынке, считают в «БКС Мир инвестиций».

8 июля США объявили о новых торговых пошлинах для 14 стран. 10 июля биткоин стоил более $111 тыс.

Ранее курс биткоина установил очередной рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами