В России раскритиковали идею перевести на бюджет ставших отцами студентов

Перевод на бюджет россиян, которые стали отцами во время учебы, не поддержит молодые семьи, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Практически наверняка мера не будет иметь никакого эффекта. На платных отделениях, как правило, учатся дети более обеспеченных родителей (чаще), либо в кредит (реже). Но в любом случае это финансово мотивированные и целеустремленные молодые люди. Грубо говоря, стать молодым отцом в его планы не входит. Конечно, могут быть случайности в жизни, но даже в этом случае решение растить ребенка предполагает срочный поиск работы, а иногда и двух-трех работ, а вовсе не продолжение учебы. Молодые семьи сейчас так не создаются. Это модель работала в позднем СССР, но даже тогда не поощрялась. Молодые родители могли рассчитывать на общежитие и детский сад при учебном заведении, детское пособие (даже без наличия стажа работы), но подрабатывать в любом случае приходилось, и часто обоим», — отметил Селезнев.

По его словам, в настоящее время «ничего подобного и близко нет: ни жилья, ни садов (для иногородних особенно), ни адекватного пособия, и рождение ребенка для студентов сегодня — это гарантированная нищета и жизнь с их родителями».

В Госдуме предложили перевести на бесплатное обучение студентов, которые стали отцами во время учебы. Это должно поддержать молодые семьи, считают депутаты.

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