Назван размер пособия по уходу за ребенком в 2025 году

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет при средней зарплате составляет 32 721,83 рубля в 2025 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что 32 721,83 рубля будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. В случае ухода за двумя детьми размер пособия увеличивается до 65 443,66 рубля, а при уходе за тремя и более детьми — до 81 804,58 рубля.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это одна из выплат в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому для работающих граждан размер данного пособия, прежде всего, определяется размером выплат по оплате труда за два календарных года, предшествующих году назначения пособия. Средняя зарплата в 2023 году составила 74 854 рубля, в 2024 году — 89 069 рублей. Расчетным путем получаем, что годовые объемы выплат при такой зарплате составили 898 248 рублей и 1 068 828 рублей соответственно. То есть среднедневной заработок был равен 2690,94 рубля, а размер пособия при уходе за одним одном ребенком — 32 721,83 рубля», — отметил экономист.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком до полутора лет в настоящее время составляет 10 103,83 рубля (он был увеличен на 9,5% с 1 января 2025 года составлял 9227,24 рубля), максимальный размер — 68 995,48 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал минусы прогрессивных пособий по уходу за ребенком.