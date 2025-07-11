Россиян предупредили о подорожании сухих завтраков

Основатель Bionova Гудимова: сухие завтраки в РФ подорожают на 10% в 2025 году

Полезные снеки (сухие завтраки, фруктово-ореховые, злаковые и протеиновые батончики, напитки) в российских магазинах подорожают на 7–10% по итогам 2025 года, рассказала «Газете.Ru» основатель бренда функционального питания Bionova Александра Гудимова.

«Ключевое влияние на увеличение стоимости оказывают волатильность валюты, повышение цен на логистику и рост производственных расходов — значительное повышение оплаты труда производственных специалистов на фоне текущего кадрового голода и дефицит части функциональных ингредиентов на рынке (концентрат сывороточного белка, орехи). Больше всего росту цен подвержены продукты, имеющие в основе валютную составляющую, например, сырье нелокального происхождения», — отметила Гудимова.

По ее словам, в последние несколько лет наблюдается явный сдвиг в отношении к питанию — россияне все чаще рассматривают еду не только в качестве источника насыщения, но и как важный фактор поддержания общего благополучия организма и ментального здоровья. Все больше внимания уделяется продуктам, обогащенным функциональными ингредиентами и дополнительной ценностью — протеином, пребиотиками, суперфудами, отсутствием сахара в составе, пояснила Гудимова.

По последним данным аналитиков BusinesStat (май 2025 года), средняя розничная цена снеков в России составляет около 124 рублей за 1 кг. Это значение охватывает весь сегмент снеков — от традиционных до «полезных» (диетических, фитнес-батончиков, орехов и сухофруктов). На практике «полезные» ­снеки поштучно стоят дороже. Так, протеиновые цельнозерновые чипсы SNAQ Fabriq (50 г) стоят около 100 рублей за пакет (≈2000 рублей за 1 кг), а кокосовые чипсы, драже из орехов CHIKALAB — 300–440 рублей за 100–120 г (≈3000–4400 рублей за 1 кг).

Ранее сообщалось, что в России резко выросли цены на свинину.