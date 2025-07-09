В России резко выросли цены на свинину

К началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла отметки в 215 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании NTech.

По данным издания, окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за килограмм, карбонад — на 12%, до 320 рублей, а лопатка — на 21% до 285 рублей. При этом снижение цен наблюдается только на свиную шею, которая подешевела на 5% до 445 рублей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что рост цен связан с повышением спроса со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбасных изделий.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев добавил, что повышение оптовых цен на свинину является компенсацией инфляции и ростом издержек.

Незадолго до этого стало известно, что в России снизился спрос на клубнику и черешню. Отмечается, что цены на клубнику и черешню выросли на 24% и 38% соответственно. В июне 2025 года клубнику стали покупать на 9% реже, черешню — на 5%, голубику — на 4%.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шоколада.