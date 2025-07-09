На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко выросли цены на свинину

NTech: средняя цена свиной полутуши в России выросла на 30% к началу июля
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

К началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла отметки в 215 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании NTech.

По данным издания, окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за килограмм, карбонад — на 12%, до 320 рублей, а лопатка — на 21% до 285 рублей. При этом снижение цен наблюдается только на свиную шею, которая подешевела на 5% до 445 рублей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что рост цен связан с повышением спроса со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбасных изделий.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев добавил, что повышение оптовых цен на свинину является компенсацией инфляции и ростом издержек.

Незадолго до этого стало известно, что в России снизился спрос на клубнику и черешню. Отмечается, что цены на клубнику и черешню выросли на 24% и 38% соответственно. В июне 2025 года клубнику стали покупать на 9% реже, черешню — на 5%, голубику — на 4%.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шоколада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами