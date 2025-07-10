В России запущен биржевой фонд денежного рынка с ежемесячными выплатами

Управляющая компания «Первая» сообщила о запуске первого в России биржевого фонда денежного рынка с ежемесячными выплатами процентного дохода от сделок с ценными бумагами на счета владельцев паев. Стоимость пая на момент формирования фонда — 1000 рублей, предусмотрены торги на основной сессии Мосбиржи, уточнили в УК.

Фонд зарабатывает на предоставлении займов крупным компаниям и банкам на короткий срок через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, гарантирующим исполнение сделок обеими сторонами. Тикер- - SPAY. Продать или приобрести паи можно в любое время.

В УК считают, что фонд может выступать альтернативой некоторым методам получения пассивного дохода. В компании отметили, что Банк России снизил в июне ключевую ставку и допустил возможность дальнейшего смягчения риторики, однако текущий уровень реальных процентных ставок инструментов денежного рынка остается высоким. Одновременно, по данным ЦБ, средняя ставка по вкладам в рублях в июне снизилась до 18,32%, при этом ставка денежного рынка остается практически 20%.

Компания добавила, что ожидает, что ключевая ставка до конца года может снизиться до 16%, что тоже является довольно высоким уровнем по историческим меркам. Cтавки на денежном рынке будут на аналогичном уровне.

«Таким образом, фонды денежного рынка остаются одним из немногих инструментов с привлекательной доходностью и при этом низким уровнем риска, которые могут обеспечить регулярный и прогнозируемый пассивный доход, а в новом фонде для его получения не требуется даже продавать паи. Инвестиции в такие фонды можно сравнить со сдачей квартиры и получением ежемесячного дохода от аренды, при этом брать кредит и прилагать какие-либо усилия не нужно», — отметил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.

В компании добавили, что при приобретении и продаже паев фонда в приложении СберИнвестиции брокерская комиссия не взимается. Также при владении паями от трех лет предоставляется возможность не выплачивать НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.