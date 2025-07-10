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Экспорт сжиженного углеводородного газа из России рухнул на фоне санкций

РБК: экспорт сжиженного газа из России рухнул на фоне санкций Евросоюза
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Экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России рухнул на фоне санкций Евросоюза. Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании «ОМТ Консалт».

Согласно данным компании, по итогам первого полугодия 2025 года экспорт СУГ из РФ снизился на 21,8%, до 1,3 млн тонн.

В 2024 году экспорт СУГ также снижался, но лишь на 1,5%. Тогда же товарное производство топлива сократилось на 0,6%.

Отмечается, что на Китай приходится 17,7% экспорта российского углеводородного газа, китайский рынок является главным для российских производителей СУГ. Следом идет Тунис с 17,4% экспорта и Афганистан с 17,3%.

До этого «Ведомости» со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что экспорт российского газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» в первом полугодии 2025 года увеличился на 7%.

Ранее в МИД РФ оценили молчание ЕС по поводу атак Украины на «Турецкий поток».

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