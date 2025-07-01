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Россия нарастила экспорт газа по «Турецкому потоку» в Европу

Ведомости: экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос на 7%
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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Экспорт газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» в первом полугодии 2025 года увеличился на 7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

По данным издания, объем экспорта увеличился до 8,3 млрд куб. м.

Отмечается, что в 2025 году страны Евросоюза планируют пополнять запасы подземных газохранилищ (ПГХ) медленнее, чем в предыдущие годы.

«На этом фоне цены в ЕС могут вырасти, что сделает стоимость российского газа привлекательной для импортеров и дополнительно поддержит спрос на него», — говорится в публикации.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что газопровод «Турецкий поток» работает и не поврежден благодаря координации Анкары с Москвой и Киевом.

Анкара считает, что нельзя использовать в качестве военной цели сферу, находящуюся в кругу интересов Турции, отметил министр.

Ранее в МИД РФ оценили молчание ЕС по поводу атак Украины на «Турецкий поток».

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