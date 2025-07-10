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Двое из пяти россиян признались в отсутствии накоплений

SuperJob: двое из пяти россиян рассказали об отсутствии у них накоплений
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Владимир Трефилов/РИА Новости

38% россиян признались в отсутствии каких-либо накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, на который ссылается РБК.

24% имеющих накопления граждан РФ смогут продержаться без заработной платы на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Без зарплаты меньше месяца могут продержаться 13% населения. 12% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года. Больше года на «подушке безопасности» прожить смогут 6%. В среднем накоплений россиян хватит на 4 месяца жизни без зарплаты, указали исследователи.

Исследование продемонстрировало, что 78% россиян следят за своим финансовым состоянием, а 80% умеют планировать свои доходы и расходы. Почти половина респондентов рассчитывают свои финансы на полгода вперед.

«За последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — в сравнении с исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет и планирует свой бюджет», — сказали исследователи.

Согласно исследованию, чаще за деньгами следят мужчины, чем женщины. Они умеют планировать траты на более длительный срок.

До этого сообщалось, что доля россиян, готовых регулярно или время от времени откладывать деньги, выросла с 46 до 56% за последний год.

До этого стало известно, сколько россиян копят «на черный день».

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