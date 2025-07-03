Россияне стали чаще копить и инвестировать

Доля россиян, готовых регулярно или время от времени откладывать деньги, выросла с 46 до 56% за последний год, следует из результатов исследования СберСтрахования жизни в преддверии Финансового конгресса Банка России.

Опрос показал, что доля тех, кто уже сберегает средства и готовы инвестировать дальше, выросла с 70 до 90%.

Чаще всегда откладывают средства жители Махачкалы (84%), Рязани (75%), Тольятти (74%) и Владивостока (73%).

Также в ходе опроса респонденты назвали цели, на которые они копят. Чаще всего (34,1%) россияне откладывают на случай непредвиденных обстоятельств. Также 27% откладывают на поддержку детей в будущем, 22% — на образование, 20,7% — на покупку недвижимости, а 11,5% 00 на формирование пенсионного капитала.

Самым популярным инструментом для накоплений и инвестиций в 2025 году среди россиян стал банковский вклад (61%). Кроме того, 8,5% выбирают инвестиции в бизнес, 7,5% — программы страхования жизни и ПДС, 6,5% — акции и облигации, 5% — недвижимость, а 1,6% — металлы и золото.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, россияне стали чаще формировать накопления и выходить на рынок инвестиций.

«Для развития культуры инвестирования важны надежные инструменты и поддержка государства. Сейчас мы ожидаем запуска программы семейных инвестиций — новой модели поддержки накоплений для российских семей», — сказал он.

Опрос проводился в июне 2025 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. Всего в опросе приняли участие 11 тыс. человек.