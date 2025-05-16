Стало известно, сколько россиян копят «на черный день»

«Выберу.ру»: 38% опрошенных россиян хотят копить на черный день, но еще не начали

38% опрошенных россиян задумывались о создании накоплений «на черный день», но не предприняли конкретных шагов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Еще 27% начинали откладывать средства, однако регулярно расходуют их на текущие нужды. У 21% есть ограниченный резерв в размере до трех месячных доходов. И только 14% участников исследования обладают полноценным финансовым планом, рассчитанным на экстренные случаи.

Представления о том, что считать чрезвычайной ситуацией, различаются.

Для 42% опрошенных это — потеря работы или резкое снижение дохода. 26% волнуются по поводу рисков, связанных со здоровьем — своим или близких. 18% опасаются крупных незапланированных расходов, связанных, например, с ремонтом машины. Еще 14% респондентов сталкивались с семейными трудностями — срочным переездом, разводом или необходимостью помощи друзьям или родственникам.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее были названы главные ошибки россиян при накоплении денег.