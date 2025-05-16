На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян копят «на черный день»

«Выберу.ру»: 38% опрошенных россиян хотят копить на черный день, но еще не начали
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

38% опрошенных россиян задумывались о создании накоплений «на черный день», но не предприняли конкретных шагов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Еще 27% начинали откладывать средства, однако регулярно расходуют их на текущие нужды. У 21% есть ограниченный резерв в размере до трех месячных доходов. И только 14% участников исследования обладают полноценным финансовым планом, рассчитанным на экстренные случаи.

Представления о том, что считать чрезвычайной ситуацией, различаются.

Для 42% опрошенных это — потеря работы или резкое снижение дохода. 26% волнуются по поводу рисков, связанных со здоровьем — своим или близких. 18% опасаются крупных незапланированных расходов, связанных, например, с ремонтом машины. Еще 14% респондентов сталкивались с семейными трудностями — срочным переездом, разводом или необходимостью помощи друзьям или родственникам.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее были названы главные ошибки россиян при накоплении денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами