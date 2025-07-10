Самый популярный в мире блогер хочет стать новым гендиректором соцсети X

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) с аудиторией в 412 миллионов подписчиков выразил желание стать новым генеральным директором соцсети X после недавней отставки предыдущего. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Я займу это место», — написал блогер.

9 июля генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность.

Яккарино также выразила благодарность владеющему соцсетью предпринимателю Илону Маску за то, что он «доверил ответственность за защиту свободы слова, разворот компании к лучшему и превращение X в приложение для всего».

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском с целью поглощения Twitter Inc. и ее главного продукта — соцсети Twitter.

8 июля портал Axios писал, что Маску, объявившему о создании новой партии в США — «Партии Америки» — помогают ряд политических консультантов, Либертарианская партия, а также «Партия вперед» Эндрю Янга.

Ранее Трамп раскритиковал идею Маска о третьей партии в США.