Гендиректор X объявила о своем увольнении

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. Об этом сообщает РИА Новости.

«После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора X», — написала она на своей странице в соцсети X.

Яккарино также выразила благодарность владеющему соцсетью предпринимателю Илону Маску за то, что он «доверил ответственность за защиту свободы слова, разворот компании к лучшему и превращение X в приложение для всего».

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском с целью поглощения Twitter Inc. и ее главного продукта — соцсети Twitter.

8 июля портал Axios писал, что Маску, объявившему о создании новой партии в США — «Партии Америки» — помогают ряд политических консультантов, Либертарианская партия, а также «Партия вперед» Эндрю Янга.

Маск заявил, что хочет, чтобы его партия стала «политическим дестабилизатором» на промежуточных выборах 2026 года. По мнению портала, это стало «невероятным выходом для миллиардера», который стремится сократить безудержный госдолг страны и стимулировать устойчивую энергетику.

Ранее Трамп раскритиковал идею Маска о третьей партии в США.