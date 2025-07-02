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ВОЗ призвала повысить цены на «вредную продукцию»

ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь на 50% к 2035 году
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.

«ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию в интересах здоровья и спасения миллионов жизней. Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035 году», — говорится в документе.

В заявлении указано, что сделать это нужно в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов. По данным ВОЗ, потребление табака, а также алкоголя и сладких напитков вызывает рост случаев неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о кризисе доверия к статистике Всемирной организации здравоохранения. По ее словам, публикуемые данные не позволяют адекватно оценивать эпидемиологические риски. Попова добавила, что ВОЗ предоставляет противоречивую информацию.

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