В России озаботились слишком низкими ценами на яйца

Оглоблина: низкие цены на яйца могут означать избавление фабрик от несушек

Падение цен на яйца в России может означать, что птицефабрики избавляются от кур-несушек, считает заместитель председателя комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Об этом сообщает Forbes.

В публикации отмечается, что парламентарий направила письмо в Росптицесоюз с просьбой предоставить информацию о текущих условиях поставки яиц, опасаясь, что к Новому году цены вновь поднимутся. Депутат считает, что при себестоимости в 60 рублей магазины закупают яйца по 30 рублей.

По словам члена совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексея Бурмистрова, уже несколько месяцев яйца приходится реализовывать значительно ниже себестоимости.

Он подчеркнул, что «цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики». Компании пытаются выручить хоть что-то за уже произведенную скоропортящуюся продукцию, идут даже на продажу в убыток. Ряд производителей, пытаясь справиться с переизбытком яиц, начали забивать птицу, что скорректировало цены только на 5–10 рублей.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что куриные яйца в российских магазинах подорожали на 4,2% за неделю.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.