На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России озаботились слишком низкими ценами на яйца

Оглоблина: низкие цены на яйца могут означать избавление фабрик от несушек
true
true
true
close
Shutterstock

Падение цен на яйца в России может означать, что птицефабрики избавляются от кур-несушек, считает заместитель председателя комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Об этом сообщает Forbes.

В публикации отмечается, что парламентарий направила письмо в Росптицесоюз с просьбой предоставить информацию о текущих условиях поставки яиц, опасаясь, что к Новому году цены вновь поднимутся. Депутат считает, что при себестоимости в 60 рублей магазины закупают яйца по 30 рублей.

По словам члена совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексея Бурмистрова, уже несколько месяцев яйца приходится реализовывать значительно ниже себестоимости.

Он подчеркнул, что «цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики». Компании пытаются выручить хоть что-то за уже произведенную скоропортящуюся продукцию, идут даже на продажу в убыток. Ряд производителей, пытаясь справиться с переизбытком яиц, начали забивать птицу, что скорректировало цены только на 5–10 рублей.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что куриные яйца в российских магазинах подорожали на 4,2% за неделю.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами