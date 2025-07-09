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Минфин США добавил 22 компании в санкционные списки, связанные с Ираном

Минфин США наложил санкции на 22 компании из КНР, Турции и ОАЭ за связь с Ираном
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Власти США добавили 22 компании из Китая, Турции и ОАЭ в санкционные списки, связанные с Ираном. Об этом сообщается на сайте департамента по контролю за иностранными активами минфина США.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с ролью этих компаний в якобы содействии продаже иранской нефти, которая выгодна одному из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Иранский режим активно использует свою теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ по созданию ядерного и баллистического оружия, а не для пользы иранского народа», — приводит ведомство слова министра финансов США Скотта Бессента.

Он подчеркнул, что ведомство сосредоточено на разрушении теневой инфраструктуры Ирана, угрожающей США и их союзникам.

Кроме того, в сообщении департамента говорится о том, что из списков был удален ряд сирийских юридических лиц. Связано ли это с обещаниями Белого дома по отмене санкций, не уточняется.

29 июня Трамп объяснил, при каких условиях с исламской республики снимут санкции. Американский президент подчеркнул, что если Иран «сделает свою работу», если сможет «быть мирным» и открыто покажет, что не будет причинять вред, то он бы снял санкции. По словам главы Белого дома, это приведет к «большим изменениям».

Ранее Израиль потребовал от Европы срочно восстановить все санкции против Ирана.

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